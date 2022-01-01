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IHS Markit
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IHS Markit Maaşlar

IHS Markit'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $13,437'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $299,290'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. IHS Markit. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Software Engineer $99.2K
Senior Software Engineer $136K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $98K
İş Analisti
$79.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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İş Geliştirme
$84.2K
Veri Analisti
$83.7K
Veri Bilimcisi
$139K
Finansal Analist
$67.7K
İnsan Kaynakları
$51K
Yatırım Bankacısı
$29.8K
Yönetim Danışmanı
$192K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$122K
Ürün Yöneticisi
$299K
Proje Yöneticisi
$93.5K
İşe Alım Uzmanı
$13.4K
Satış Mühendisi
$111K
Siber Güvenlik Analisti
$104K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$259K
Teknik Program Yöneticisi
$112K
UX Araştırmacısı
$149K
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SSS

IHS Markit'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $299,290 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
IHS Markit'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $101,341'dır.

Öne Çıkan İşler

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