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iFood
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iFood Maaşlar

iFood'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $12,478'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $100,491'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. iFood. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
I9 $12.5K
I10 $22.6K
I11 $23K
I12 $29.2K
I13 $37.2K
I14 $39.8K
N1 $42.9K
N2 $53.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $36.1K
Ürün Yöneticisi
Median $15.8K

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In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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İş Operasyonları
$33.6K
İş Analisti
$26.8K
Veri Analisti
$37K
Veri Bilimi Yöneticisi
$100K
İnsan Kaynakları
$26.7K
Ürün Tasarımcısı
$23.9K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$94.9K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$86.1K
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SSS

Il ruolo più pagato segnalato in iFood è Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $100,491. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in iFood è di $34,842.

Öne Çıkan İşler

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