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IEEE
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IEEE Maaşlar

IEEE'nin maaş aralığı, alt uçta Donanım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $56,722'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $231,280'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. IEEE. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
Median $110K
Donanım Mühendisi
$56.7K
Yazılım Mühendisi
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$231K
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SSS

Il ruolo più pagato segnalato in IEEE è Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $231,280. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in IEEE è di $128,680.

Öne Çıkan İşler

    IEEE için öne çıkan iş bulunamadı

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