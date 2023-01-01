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IDwall
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IDwall Maaşlar

IDwall'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $17,008'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $41,494'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. IDwall. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $17K
Veri Bilimcisi
$23.5K
Ürün Tasarımcısı
$41.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
İşe Alım Uzmanı
$18.4K
Teknik Program Yöneticisi
$40.9K
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SSS

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki IDwall je Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $41,494. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki IDwall je $23,504.

Öne Çıkan İşler

    IDwall için öne çıkan iş bulunamadı

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