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IDfy
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IDfy Maaşlar

IDfy'nin maaş aralığı, alt uçta Siber Güvenlik Analisti için yıllık toplam ücrette $12,367'den üst uçta İnsan Kaynakları için $20,923'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. IDfy. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $15K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İnsan Kaynakları
$20.9K
Ürün Yöneticisi
$13.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Siber Güvenlik Analisti
$12.4K
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SSS

IDfy'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $20,923 ücretle İnsan Kaynakları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
IDfy'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $14,422'dır.

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