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IDEMIA
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IDEMIA Maaşlar

IDEMIA'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $5,915'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $165,825'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. IDEMIA. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Finansal Analist
$69.7K
Ürün Tasarımcısı
$166K
Ürün Yöneticisi
Median $138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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54 9
Yazılım Mühendisi
$5.9K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$65.3K
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SSS

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki IDEMIA je Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $165,825. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki IDEMIA je $69,650.

Öne Çıkan İşler

    IDEMIA için öne çıkan iş bulunamadı

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