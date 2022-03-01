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ICICI Bank
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ICICI Bank Maaşlar

ICICI Bank'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $4,231'den üst uçta İş Geliştirme için $32,178'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. ICICI Bank. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Ürün Yöneticisi
Median $18.5K
Yazılım Mühendisi
Median $11.4K
Finansal Analist
Median $18.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Satış
Median $10.1K

Satış Geliştirme Temsilcisi

Siber Güvenlik Analisti
Median $12.7K
Veri Bilimcisi
Median $20.2K
İdari Asistan
$4.2K
İş Analisti
$15K
İş Geliştirme
$32.2K
Veri Bilimi Yöneticisi
$16.3K
İnsan Kaynakları
$7.3K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$23.1K
Yatırım Bankacısı
$7.5K
Pazarlama
$16.5K
Program Yöneticisi
$21K
Proje Yöneticisi
$8.6K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$17.1K
Teknik Program Yöneticisi
$12.4K
Girişim Sermayedarı
$22.9K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

ICICI Bank'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $32,178 ücretle İş Geliştirme at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
ICICI Bank'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $16,299'dır.

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