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ICF Maaşlar

ICF'nin maaş aralığı, alt uçta Elektrik Mühendisi için yıllık toplam ücrette $52,629'den üst uçta İş Geliştirme için $517,575'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. ICF. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $114K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Analisti
Median $65K
Veri Bilimcisi
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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İş Analisti
Median $121K
İdari Asistan
$121K
İş Geliştirme
$518K
İnşaat Mühendisi
$87.6K
Elektrik Mühendisi
$52.6K
Finansal Analist
$129K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$72.4K
Yönetim Danışmanı
$91.2K
Makine Mühendisi
$62.4K
Ürün Yöneticisi
$103K
Proje Yöneticisi
$79.6K
İşe Alım Uzmanı
$149K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$119K
Çözüm Mimarı
$233K

Veri Mimarı

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SSS

ICF'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $517,575 ücretle İş Geliştirme at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
ICF'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $102,510'dır.

Öne Çıkan İşler

    ICF için öne çıkan iş bulunamadı

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