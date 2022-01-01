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Hiretual
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Hiretual Maaşlar

Hiretual'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $111,304'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $170,850'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Hiretual. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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İş Geliştirme
$114K
Ürün Tasarımcısı
$129K
Ürün Yöneticisi
$111K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisi
$171K
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SSS

El rol més ben pagat informat a Hiretual és Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $170,850. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Hiretual és de $121,458.

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