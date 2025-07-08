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Hinduja Group
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Hinduja Group Maaşlar

Hinduja Group'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $2,025'den üst uçta Yönetim Danışmanı için $31,537'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Hinduja Group. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

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Yönetim Danışmanı
$31.5K
Makine Mühendisi
$12.4K
Ürün Yöneticisi
$2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Satış
$11.3K
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SSS

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Hinduja Group هو Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $31,537. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Hinduja Group هو $11,826.

Öne Çıkan İşler

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