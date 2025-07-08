Şirket Dizini
Hikvision
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Hikvision Maaşlar

Hikvision'nin maaş aralığı, alt uçta Donanım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $5,518'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $56,119'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Hikvision. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$18.5K
Veri Analisti
$37.8K
Donanım Mühendisi
$5.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisi
$56.1K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Hikvision'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $56,119 ücretle Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Hikvision'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $28,160'dır.

Öne Çıkan İşler

    Hikvision için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LinkedIn
  • Uber
  • Coinbase
  • Apple
  • Databricks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar