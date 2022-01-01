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Highspot
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Highspot Maaşlar

Highspot'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $100,606'den üst uçta Ürün Tasarım Yöneticisi için $254,316'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Highspot. Son güncelleme: 7/27/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer II $221K
Senior Software Engineer $229K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $230K
Ürün Yöneticisi
Median $223K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Teknik Program Yöneticisi
Median $180K
Muhasebeci
$171K
İş Geliştirme
$235K
Müşteri Hizmetleri
$153K
Müşteri Başarısı
$146K
İnsan Kaynakları
$186K
Pazarlama
$130K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$254K
Proje Yöneticisi
$163K
İşe Alım Uzmanı
Median $135K
Gelir Operasyonları
$196K
Satış
$149K
Siber Güvenlik Analisti
$147K
Çözüm Mimarı
$169K
Teknik Yazar
$179K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Highspot'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Highspot'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

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SSS

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Highspot je Ürün Tasarım Yöneticisi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $254,316. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Highspot je $174,824.

Öne Çıkan İşler

    Highspot için öne çıkan iş bulunamadı

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