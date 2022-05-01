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FreedomPay
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FreedomPay Maaşlar

FreedomPay'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $71,789'den üst uçta Çözüm Mimarı için $210,940'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. FreedomPay. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $130K
Satış
$71.8K
Çözüm Mimarı
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

O cargo mais bem pago reportado na FreedomPay é Çözüm Mimarı at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $210,940. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na FreedomPay é $130,000.

Öne Çıkan İşler

    FreedomPay için öne çıkan iş bulunamadı

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