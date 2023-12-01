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FPT
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FPT Maaşlar

FPT'nin maaş aralığı, alt uçta Yönetim Danışmanı için yıllık toplam ücrette $7,761'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $301,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. FPT. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
$14.7K
Yönetim Danışmanı
$7.8K
Ürün Yöneticisi
$47.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Yazılım Mühendisi
$302K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$200K
Çözüm Mimarı
$170K
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SSS

Najvyššie platená pozícia nahlásená v FPT je Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $301,500. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v FPT je $109,002.

Öne Çıkan İşler

    FPT için öne çıkan iş bulunamadı

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