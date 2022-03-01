Şirket Dizini
FOX
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

FOX Maaşlar

FOX'nin maaş aralığı, alt uçta Finansal Analist için yıllık toplam ücrette $71,640'den üst uçta Güven ve Güvenlik için $497,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. FOX. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $139K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $189K
Muhasebeci
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
İş Analisti
$82.4K
Finansal Analist
$71.6K
Donanım Mühendisi
$120K
Ürün Tasarımcısı
$96.5K
Ürün Yöneticisi
$73.4K
Proje Yöneticisi
$109K
Satış
$311K
Teknik Program Yöneticisi
$143K
Güven ve Güvenlik
$498K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Rolul cel mai bine plătit raportat la FOX este Güven ve Güvenlik at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $497,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la FOX este $114,743.

Öne Çıkan İşler

    FOX için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • TD Ameritrade
  • American Family Insurance
  • Fivestars
  • USAA
  • Northwestern Mutual
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar