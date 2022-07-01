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Found Maaşlar

Found'nin maaş aralığı, alt uçta İş Operasyonları Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $169,150'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $358,241'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Found. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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İş Operasyonları Yöneticisi
$169K
Pazarlama
$181K
İşe Alım Uzmanı
$188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisi
$358K
UX Araştırmacısı
$172K
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SSS

The highest paying role reported at Found is Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $358,241. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Found is $180,900.

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