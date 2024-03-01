Şirket Dizini
Fortra
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Fortra Maaşlar

Fortra'nin maaş aralığı, alt uçta Satış Mühendisi için yıllık toplam ücrette $93,007'den üst uçta Çözüm Mimarı için $195,975'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fortra. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $125K
İnsan Kaynakları
$94.5K
Ürün Yöneticisi
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Proje Yöneticisi
$141K
Satış Mühendisi
$93K
Çözüm Mimarı
$196K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Fortra'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,975 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Fortra'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $132,600'dır.

Öne Çıkan İşler

    Fortra için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • LinkedIn
  • Netflix
  • Apple
  • Google
  • Databricks
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar