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Fortna
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Fortna Maaşlar

Fortna'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $93,465'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $306,525'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fortna. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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Makine Mühendisi
Median $115K
Ürün Yöneticisi
$307K
Proje Yöneticisi
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Satış
$118K
Yazılım Mühendisi
$123K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$179K
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SSS

Fortna'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $306,525 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Fortna'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $120,490'dır.

Öne Çıkan İşler

    Fortna için öne çıkan iş bulunamadı

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