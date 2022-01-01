Fortinet Maaşlar

Fortinet'nin maaş aralığı, alt uçta Yönetim Danışmanı için yıllık toplam ücrette $35,178'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $389,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fortinet. Son güncelleme: 7/26/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
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25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Fortinet'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:
25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)
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