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Fortinet
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Fortinet Maaşlar

Fortinet'nin maaş aralığı, alt uçta Yönetim Danışmanı için yıllık toplam ücrette $35,178'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $389,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fortinet. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
P1 $72.2K
P2 $82K
P3 $99.3K
P4 $151K
P5 $174K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Web Geliştiricisi

Ürün Yöneticisi
Median $389K
Satış
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Satış Mühendisi
Median $200K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $286K
Siber Güvenlik Analisti
Median $139K
İş Analisti
$111K
İş Geliştirme
$79.6K
Müşteri Hizmetleri
$55.5K
Veri Bilimcisi
$179K
Finansal Analist
$122K
Donanım Mühendisi
$71.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$68.1K
Yönetim Danışmanı
$35.2K
Pazarlama
$62.2K
Pazarlama Operasyonları
$90.5K
Ürün Tasarımcısı
$219K
Proje Yöneticisi
$60.4K
Teknik Program Yöneticisi
$209K
Teknik Yazar
$115K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Fortinet'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (25.00% yıllık)

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SSS

Fortinet'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $389,000 ücretle Ürün Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Fortinet'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $112,673'dır.

Öne Çıkan İşler

    Fortinet için öne çıkan iş bulunamadı

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