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Fortanix
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Fortanix Maaşlar

Fortanix'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $35,074'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $183,080'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fortanix. Son güncelleme: 7/26/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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Yazılım Mühendisi
Median $35.1K
İnsan Kaynakları
$138K
Ürün Yöneticisi
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$105K
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SSS

The highest paying role reported at Fortanix is Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,080. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fortanix is $121,189.

Öne Çıkan İşler

    Fortanix için öne çıkan iş bulunamadı

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