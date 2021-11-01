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Flow
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Flow Maaşlar

Flow'nin maaş aralığı, alt uçta Program Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $22,612'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $218,900'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Flow. Son güncelleme: 7/29/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Pazarlama
$128K
Ürün Yöneticisi
$106K
Program Yöneticisi
$22.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

53 9
53 9
İşe Alım Uzmanı
$99.5K
Yazılım Mühendisi
$109K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$219K
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SSS

Flow'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $218,900 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Flow'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $107,478'dır.

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