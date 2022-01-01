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FIS
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FIS Maaşlar

FIS'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $4,250'den üst uçta Veri Bilimi Yöneticisi için $341,700'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. FIS. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $109K
Software Engineer 2 $102K
Senior Software Engineer $168K
Specialist Software Engineer $174K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Analisti
Median $81.1K
Ürün Yöneticisi
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

55 9
55 9
Siber Güvenlik Analisti
Median $10.9K
Veri Analisti
Median $125K
Çözüm Mimarı
Median $142K

Veri Mimarı

Ürün Tasarımcısı
Median $100K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
Median $84K
İş Geliştirme
$111K
Müşteri Hizmetleri
$4.3K
Veri Bilimi Yöneticisi
$342K
Finansal Analist
$103K
İnsan Kaynakları
$63.4K
Yönetim Danışmanı
$117K
Pazarlama
$149K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$25.6K
Program Yöneticisi
$105K
İşe Alım Uzmanı
$142K
Satış Mühendisi
$205K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$207K
Teknik Program Yöneticisi
$27.1K
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SSS

FIS'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $341,700 ücretle Veri Bilimi Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
FIS'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $109,916'dır.

Öne Çıkan İşler

    FIS için öne çıkan iş bulunamadı

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