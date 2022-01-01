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Federal Reserve Board
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Federal Reserve Board Maaşlar

Federal Reserve Board'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $70,000'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $155,775'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Federal Reserve Board. Son güncelleme: 7/29/2025

$160K

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Veri Bilimcisi
Median $70K
Yazılım Mühendisi
Median $113K
Finansal Analist
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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İş Analisti
$114K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$156K
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SSS

Federal Reserve Board'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $155,775 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Federal Reserve Board'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $113,000'dır.

Öne Çıkan İşler

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