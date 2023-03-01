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Federal Reserve Bank of Kansas City
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Federal Reserve Bank of Kansas City Maaşlar

Federal Reserve Bank of Kansas City'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $64,675'den üst uçta Proje Yöneticisi için $105,840'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Federal Reserve Bank of Kansas City. Son güncelleme: 7/29/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $76K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Finansal Analist
Median $66.3K
Muhasebeci
$78.8K

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İdari Asistan
$64.7K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$89.3K
Proje Yöneticisi
$106K
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SSS

The highest paying role reported at Federal Reserve Bank of Kansas City is Proje Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $105,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Federal Reserve Bank of Kansas City is $77,396.

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