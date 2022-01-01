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Fastly
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Fastly Maaşlar

Fastly'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $62,102'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $442,200'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fastly. Son güncelleme: 7/29/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
E3 $191K
E4 $233K
E5 $306K
E6 $373K
Satış
Median $170K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Kurumsal Gelişim
$302K
Müşteri Hizmetleri
$118K
Veri Bilimcisi
$116K
İnsan Kaynakları
$228K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$62.1K
Pazarlama
$247K
Ürün Yöneticisi
$442K
Proje Yöneticisi
$139K
Satış Mühendisi
$205K
Siber Güvenlik Analisti
$124K
Çözüm Mimarı
$351K
Teknik Program Yöneticisi
$191K
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Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Fastly'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33% hak kazanır 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak kazanır 2nd-YIL (2.75% aylık)

  • 34% hak kazanır 3rd-YIL (2.83% aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Fastly'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Fastly'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33% hak kazanır 1st-YIL (8.25% üç aylık)

  • 33% hak kazanır 2nd-YIL (8.25% üç aylık)

  • 34% hak kazanır 3rd-YIL (8.50% üç aylık)

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SSS

Fastly'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $442,200 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Fastly'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $216,927'dır.

Öne Çıkan İşler

    Fastly için öne çıkan iş bulunamadı

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