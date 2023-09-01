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FANUC
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FANUC Maaşlar

FANUC'nin maaş aralığı, alt uçta Makine Mühendisi için yıllık toplam ücrette $66,330'den üst uçta Program Yöneticisi için $146,265'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. FANUC. Son güncelleme: 7/28/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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Makine Mühendisi
$66.3K
Program Yöneticisi
$146K
Yazılım Mühendisi
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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SSS

The highest paying role reported at FANUC is Program Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $146,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FANUC is $114,425.

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