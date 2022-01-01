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Fanatics
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Fanatics Maaşlar

Fanatics'nin maaş aralığı, alt uçta İş Analisti için yıllık toplam ücrette $7,881'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $300,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Fanatics. Son güncelleme: 7/28/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $214K
Staff Software Engineer $242K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $185K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $300K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
Personel Şefi
Median $65K
Veri Bilimcisi
Median $238K
Pazarlama
Median $120K
İdari Asistan
$103K
İş Analisti
$7.9K
Veri Analisti
$181K
Veri Bilimi Yöneticisi
$164K
İnsan Kaynakları
$163K
Ürün Tasarımcısı
$151K
İşe Alım Uzmanı
$146K
Siber Güvenlik Analisti
$61.3K
Teknik Program Yöneticisi
$238K
UX Araştırmacısı
$125K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Fanatics'de, Hisse/öz sermaye hibeleri 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

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SSS

El rol con mayor salario reportado en Fanatics es Yazılım Mühendisliği Yöneticisi con una compensación total anual de $300,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Fanatics es $163,699.

Öne Çıkan İşler

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