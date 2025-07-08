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FairMoney
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FairMoney Maaşlar

FairMoney'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $40,747'den üst uçta Çözüm Mimarı için $95,433'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. FairMoney. Son güncelleme: 7/28/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Veri Bilimcisi
$40.7K
İnsan Kaynakları
$90.2K
Ürün Yöneticisi
$54.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
Yazılım Mühendisi
$54.1K
Çözüm Mimarı
$95.4K
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SSS

FairMoney'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $95,433 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
FairMoney'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $54,789'dır.

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