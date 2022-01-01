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Elastic
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Elastic Maaşlar

Elastic'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $79,600'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $377,750'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Elastic. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
C5 $172K
C6 $230K
C7 $298K
C8 $378K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Çözüm Mimarı
C5 $205K
C6 $275K
Satış
Median $200K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Ürün Yöneticisi
Median $359K
Veri Bilimcisi
Median $239K
İş Analisti
$246K
Müşteri Hizmetleri
$137K
Veri Analisti
$181K
Veri Bilimi Yöneticisi
$323K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$247K
Hukuk
$167K
Pazarlama Operasyonları
$218K
Ürün Tasarımcısı
$132K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$328K
Proje Yöneticisi
$230K
İşe Alım Uzmanı
$79.6K
Siber Güvenlik Analisti
$121K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$145K
Teknik Yazar
$161K
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Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Elastic'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Elastic'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (12.50% altı ayda bir)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (12.50% altı ayda bir)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (12.50% altı ayda bir)

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SSS

El rol con mayor salario reportado en Elastic es Yazılım Mühendisi at the C8 level con una compensación total anual de $377,750. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Elastic es $218,085.

Öne Çıkan İşler

    Elastic için öne çıkan iş bulunamadı

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