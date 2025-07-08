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El Camino Health
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El Camino Health Maaşlar

El Camino Health'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $139,300'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $208,638'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. El Camino Health. Son güncelleme: 7/25/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

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İdari Asistan
$139K
Yazılım Mühendisi
$209K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

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SSS

El Camino Health'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $208,638 ücretle Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
El Camino Health'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $198,588'dır.

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