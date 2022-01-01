Şirket Dizini
Eightfold
Eightfold Maaşlar

Eightfold Maaşlar

Eightfold'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $46,072'den üst uçta İnsan Kaynakları için $521,380'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Eightfold. Son güncelleme: 8/8/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Median $51.1K
İnsan Kaynakları
$521K

Ürün Tasarımcısı
$173K
Proje Yöneticisi
$204K
İşe Alım Uzmanı
$81.5K
Satış
$119K
Satış Mühendisi
$173K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$390K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
Options

Eightfold'de, Options 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Eightfold'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $521,380 ücretle İnsan Kaynakları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Eightfold'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $146,130'dır.

