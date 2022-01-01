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Darktrace
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Darktrace Maaşlar

Darktrace'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $35,380'den üst uçta Satış için $222,509'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Darktrace. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $61.1K
Müşteri Hizmetleri
$54.8K
Müşteri Başarısı
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$35.4K
Ürün Tasarımcısı
$60.1K
Proje Yöneticisi
$73.8K
Satış
$223K
Satış Mühendisi
$76.7K
Siber Güvenlik Analisti
$45.3K
Çözüm Mimarı
$85.6K
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SSS

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Darktrace คือ Satış at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $222,509 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Darktrace คือ $67,429

Öne Çıkan İşler

    Darktrace için öne çıkan iş bulunamadı

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