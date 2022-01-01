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Cvent
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Cvent Maaşlar

Cvent'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $5,916'den üst uçta Çözüm Mimarı için $226,125'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Cvent. Son güncelleme: 8/2/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $116K
Senior Software Engineer $139K
Lead Software Engineer $161K
Principal Software Engineer $173K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $110K

UX Tasarımcısı

Müşteri Hizmetleri
$192K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Müşteri Başarısı
$17.2K
Veri Analisti
$105K
Veri Bilimcisi
$94K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$151K
Yönetim Danışmanı
$64.1K
Pazarlama
$13.6K
Pazarlama Operasyonları
$166K
Ürün Yöneticisi
$162K
Program Yöneticisi
$89.3K
Proje Yöneticisi
$69.7K
İşe Alım Uzmanı
$5.9K
Satış
$79.6K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$221K
Çözüm Mimarı
$226K
Teknik Program Yöneticisi
$31K
UX Araştırmacısı
$131K
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SSS

Cvent'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $226,125 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Cvent'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $110,000'dır.

Öne Çıkan İşler

    Cvent için öne çıkan iş bulunamadı

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