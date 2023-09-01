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Critical TechWorks
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Critical TechWorks Maaşlar

Critical TechWorks'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $34,207'den üst uçta Proje Yöneticisi için $60,923'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Critical TechWorks. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $34.2K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Veri Mühendisi

Veri Bilimcisi
$56.7K
Ürün Yöneticisi
$57.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Proje Yöneticisi
$60.9K
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SSS

The highest paying role reported at Critical TechWorks is Proje Yöneticisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $60,923. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Critical TechWorks is $57,199.

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