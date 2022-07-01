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Critical Start
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Critical Start Maaşlar

Critical Start'nin maaş aralığı, alt uçta Siber Güvenlik Analisti için yıllık toplam ücrette $55,275'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $189,050'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Critical Start. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

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Siber Güvenlik Analisti
$55.3K
Yazılım Mühendisi
$120K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

O cargo mais bem pago reportado na Critical Start é Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $189,050. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Critical Start é $119,595.

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