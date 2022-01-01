Şirket Dizini
Credit Karma Maaşlar

Credit Karma'nin maaş aralığı, alt uçta İş Operasyonları için yıllık toplam ücrette $99,500'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $727,714'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Credit Karma. Son güncelleme: 8/8/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Ürün Yöneticisi
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $489K

Pazarlama
Median $273K
Veri Bilimcisi
Median $280K
Ürün Tasarımcısı
Median $447K
İş Analisti
Median $200K
Teknik Program Yöneticisi
Median $285K
İş Geliştirme
Median $224K
İş Operasyonları
$99.5K
Veri Bilimi Yöneticisi
$334K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$561K
Program Yöneticisi
$154K
İşe Alım Uzmanı
$117K
Satış
$408K
Siber Güvenlik Analisti
$219K
Çözüm Mimarı
$362K

Veri Mimarı

Cloud Security Architect

Hak Kazanma Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Tipi
RSU

Credit Karma'de, RSUs 4 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 25% hak kazanır 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak kazanır 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak kazanır 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Credit Karma'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $727,714 ücretle Ürün Yöneticisi at the Director level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Credit Karma'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $321,045'dır.

