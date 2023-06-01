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Creative Fabrica
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Creative Fabrica Maaşlar

Creative Fabrica'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $78,622'den üst uçta İnsan Kaynakları için $122,089'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Creative Fabrica. Son güncelleme: 8/6/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $96.2K
İnsan Kaynakları
$122K
Ürün Yöneticisi
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

56 9
56 9
İşe Alım Uzmanı
$78.6K
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SSS

Creative Fabrica'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $122,089 ücretle İnsan Kaynakları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Creative Fabrica'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $91,117'dır.

Öne Çıkan İşler

    Creative Fabrica için öne çıkan iş bulunamadı

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