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CrateDB
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CrateDB Maaşlar

CrateDB'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $70,108'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $129,617'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CrateDB. Son güncelleme: 8/6/2025

$160K

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İnsan Kaynakları
$70.1K
Satış Mühendisi
$102K
Yazılım Mühendisi
$130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

Die am besten bezahlte Rolle, die bei CrateDB gemeldet wurde, ist Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $129,617. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei CrateDB gemeldet wurde, beträgt $102,243.

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