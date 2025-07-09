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Converge
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Converge Maaşlar

Converge'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Tasarımcısı için yıllık toplam ücrette $60,655'den üst uçta Pazarlama için $95,023'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Converge. Son güncelleme: 8/5/2025

$160K

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Kontrol Mühendisi
$93.1K
Pazarlama
$95K
Ürün Tasarımcısı
$60.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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SSS

Converge में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Pazarlama at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $95,023 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Converge में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $93,104 है।

Öne Çıkan İşler

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