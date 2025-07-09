Şirket Dizini
Colt Technology Services
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Colt Technology Services Maaşlar

Colt Technology Services'nin maaş aralığı, alt uçta Yönetim Danışmanı için yıllık toplam ücrette $41,423'den üst uçta Proje Yöneticisi için $134,907'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Colt Technology Services. Son güncelleme: 8/8/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

İş Analisti
$56.1K
Yönetim Danışmanı
$41.4K
Proje Yöneticisi
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Colt Technology Services'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $134,907 ücretle Proje Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Colt Technology Services'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $56,068'dır.

Öne Çıkan İşler

    Colt Technology Services için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Pinterest
  • Netflix
  • SoFi
  • Flipkart
  • Snap
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar