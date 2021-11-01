Şirket Dizini
Coforge
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Coforge Maaşlar

Coforge'nin maaş aralığı, alt uçta İnsan Kaynakları için yıllık toplam ücrette $5,492'den üst uçta İş Operasyonları için $263,675'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Coforge. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $20.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

İş Operasyonları
$264K
İş Analisti
$42.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Veri Bilimcisi
$48.7K
Finansal Analist
$9.8K
İnsan Kaynakları
$5.5K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$69.3K
Ürün Tasarımcısı
$27K
Ürün Yöneticisi
$131K
Çözüm Mimarı
$40.8K
Teknik Program Yöneticisi
$114K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Coforge'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $263,675 ücretle İş Operasyonları at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Coforge'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $42,673'dır.

Öne Çıkan İşler

    Coforge için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Unisys
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar