Coda Payments
Coda Payments Maaşlar

Coda Payments'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $32,973'den üst uçte Yazılım Mühendisi için $59,974'ye kadar değişir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $60K
Veri Bilimcisi
$33K
Ürün Yöneticisi
$38.8K

SSS

Coda Payments'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $59,974 ücretle Yazılım Mühendisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Coda Payments'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $38,794'dır.

