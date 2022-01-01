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ClearBank
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ClearBank Maaşlar

ClearBank'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $112,519'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $160,219'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. ClearBank. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

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Yazılım Mühendisi
Median $113K
Pazarlama
$153K
Ürün Yöneticisi
$160K

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Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$133K
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SSS

Le rôle le mieux payé signalé chez ClearBank est Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $160,219. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez ClearBank est de $142,994.

Öne Çıkan İşler

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