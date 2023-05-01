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Clarivate Analytics
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Clarivate Analytics Maaşlar

Clarivate Analytics'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $3,267'den üst uçta Yönetim Danışmanı için $112,200'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Clarivate Analytics. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $14.4K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $80.2K
İş Analisti
$16.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Veri Analisti
$3.3K
Finansal Analist
$15K
İnsan Kaynakları
$76.5K
Hukuk
$70.4K
Yönetim Danışmanı
$112K
Ürün Yöneticisi
$105K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$105K
Çözüm Mimarı
$10.6K
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SSS

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Clarivate Analytics er Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $112,200. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Clarivate Analytics er $70,350.

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