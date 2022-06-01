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Clarios
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Clarios Maaşlar

Clarios'nin maaş aralığı, alt uçta Hekim için yıllık toplam ücrette $4,790'den üst uçta Makine Mühendisi için $120,395'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Clarios. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

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Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Makine Mühendisi
$120K
Hekim
$4.8K
Proje Yöneticisi
$109K

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SSS

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Clarios je Makine Mühendisi at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $120,395. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Clarios je $109,043.

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