Şirket Dizini
Clarify Health
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Clarify Health Maaşlar

Clarify Health'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $145,725'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $240,100'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Clarify Health. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Ürün Yöneticisi
$240K
Proje Yöneticisi
$228K
Yazılım Mühendisi
$146K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Clarify Health'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $240,100 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Clarify Health'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $228,173'dır.

Öne Çıkan İşler

    Clarify Health için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • FogHorn
  • Cloudera
  • Databricks
  • Plaid
  • Scale AI
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar