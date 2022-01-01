Şirket Dizini
Clarifai
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Clarifai Maaşlar

Clarifai'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $26,376'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $211,050'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Clarifai. Son güncelleme: 8/4/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $175K

Araştırma Bilimcisi

Veri Bilimcisi
$53.3K
İşe Alım Uzmanı
$26.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
Satış
$126K
Teknik Program Yöneticisi
$211K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Clarifai'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $211,050 ücretle Teknik Program Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Clarifai'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $125,625'dır.

Öne Çıkan İşler

    Clarifai için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • iManage
  • Pindrop
  • Persado
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar