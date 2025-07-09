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Clara
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Clara Maaşlar

Clara'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $19,427'den üst uçta Kurumsal Gelişim için $128,246'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Clara. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Kurumsal Gelişim
$128K
Ürün Yöneticisi
$68.6K
Satış
$19.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Yazılım Mühendisi
$89.6K
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SSS

Clara'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $128,246 ücretle Kurumsal Gelişim at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Clara'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $79,092'dır.

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    Clara için öne çıkan iş bulunamadı

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