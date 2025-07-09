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City of Toronto
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City of Toronto Maaşlar

City of Toronto'nin maaş aralığı, alt uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için yıllık toplam ücrette $22,119'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $100,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. City of Toronto. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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İnşaat Mühendisi
Median $58.7K

Çevre Mühendisi

İş Analisti
$68K
Veri Analisti
$57.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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İnsan Kaynakları
$69.1K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$22.1K
Yönetim Danışmanı
$95.7K
Ürün Yöneticisi
$101K
Yazılım Mühendisi
$65.5K
UX Araştırmacısı
$87K
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SSS

City of Toronto'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $100,500 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
City of Toronto'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $68,009'dır.

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