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City of Seattle
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City of Seattle Maaşlar

City of Seattle'nin maaş aralığı, alt uçta Teknik Program Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $96,361'den üst uçta Elektrik Mühendisi için $201,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. City of Seattle. Son güncelleme: 8/3/2025

$160K

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İş Operasyonları Yöneticisi
$172K
İş Analisti
$161K
İnşaat Mühendisi
$127K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Elektrik Mühendisi
$201K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$134K
Program Yöneticisi
$105K
Proje Yöneticisi
$153K
Yazılım Mühendisi
$152K
Teknik Program Yöneticisi
$96.4K
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SSS

The highest paying role reported at City of Seattle is Elektrik Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at City of Seattle is $152,235.

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